Achille Lauro: un nuovo singolo e gli stadi nel 2027

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Un successo inarrestabile quello di Achille Lauro che pubblica il nuovo singolo svelato in anteprima durante il tour nei palazzetti e annuncia una tournée negli stadi nel 2027

Dopo un’annata da incorniciare, che lo ha visto protagonista assoluto dalla Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi all’Arena di Verona fino alla co-conduzione di Sanremo 2026, Achille Lauro non accenna a fermarsi. Mentre il tour nei palazzetti colleziona un sold out dopo l’altro, l’artista romano alza l’asticella annunciando il suo primo grande tour negli stadi per il 2027 e l’uscita del nuovo singolo “In viaggio verso il Paradiso”, disponibile da venerdì 20 marzo per Warner Music Italy.

Il brano, una ballad intensa che esplora il concetto di amore come rifugio e protezione assoluta, è già diventato un cult durante i live in corso, dove Lauro lo ha presentato in anteprima scatenando l’entusiasmo dei fan. Questa nuova release conferma la capacità dell’artista di trasformare confessioni intime in inni generazionali, segnando un altro punto a favore della sua maturità espressiva.

“PER SEMPRE NOI” IL TOUR NEGLI STADI DI ACHILLE LAURO

La vera sorpresa, però, arriva dal fronte live: durante le tappe nei palazzetti (tutte sold out) sono state svelate le date di “Per sempre noi”, il tour che nel 2027 consacrerà Lauro nei grandi templi del calcio divenuti oramai grandi templi della musica. Il calendario attuale prevede il debutto l’11 giugno allo Stadio San Nicola di Bari, seguito dal prestigioso palco di San Siro a Milano il 15 giugno. Il viaggio proseguirà poi il 22 giugno all’Allianz Stadium di Torino, il 26 giugno all’Euganeo di Padova, per chiudersi in bellezza il 30 giugno allo Stadio Olimpico di Roma.

Ma prima del 2027, Lauro sarà già protagonista negli stadi quest’anno con lo show “Comuni Immortali”: se Roma e Milano sono già sold out (10 e 15 giugno), restano le ultime disponibilità per la data del 7 giugno allo Stadio Romeo Neri di Rimini. I biglietti per la nuova stagione 2027 sono già disponibili su Ticketone. L’intera produzione, curata da De Marinis Group, è prodotta da Friends & Partners.