Sanremo 2026, Achille Lauro co-conduttore della seconda serata

2 minuti per la lettura

Dopo il successo dello scorso anno in gara, Achille Lauro torna al Festival di Sanremo 2026 nelle vesti di co-conduttore al fianco di Conti e Pausini

E’ ormai la prassi, l’annuncio al Tg1 sul Festival di Sanremo e Carlo Conti, con la solita modalità, ha iniziato a delineare quella che sarà la conduzione della kermesse. Dopo la notizia di Laura Pausini al fianco del conduttore per tutte e cinque le serate (da martedì 24 febbraio a sabato 28), a tenere loro compagnia sul palco dell’Ariston sarà Achille Lauro. E lo farà nella seconda serata, quella di mercoledì 25 febbraio.

“Lo scorso anno è stato un grande protagonista del festival di Sanremo con un suo brano in gara (‘Incoscienti giovani’; ndr). E quest’anno è stato forse un po’ incosciente a dire di si a questa mia proposta”. Lo presenta così Carlo Conti, nell’edizione di questa sera (29 gennaio 2026) del Tg1.

Curiosità della giornalista Giorgia Cardinaletti e curiosità di tutti è se Achille Lauro canterà anche al Festival oltre a condurre. “Comanda Carlo” risponde l’artista. “Io per il momento sono un umile conduttore. Vedremo”. Anche Conti ribadisce: “Vedremo, se ci sarà tempo. Sicuramente farà il co-conduttore, sarà con noi tutta la sera in questo ruolo che dall’alto della sua arte saprà fare con estrema saggezza, intelligenza. Anche se ha detto si rubando del tempo al suo grande tour che sta preparando” e che sta registrando già numerosi sold out. “Per questo motivo lo ringrazio – aggiunge Conti – perché ha trovato il tempo per tornare al Festival in qualche modo”.

Achille Lauro si dice contento di tornare a Sanremo: “E’ sempre una grande emozione e poi con Carlo, dopo lo splendido Sanremo che abbiamo fatto l’anno scorso con ‘Incoscienti giovani’ direi che non potevo chiedere di meglio”.

Lauro è solo il primo degli annunci, dopo Laura Pausini, sulla co-conduzione del Festival. Ma il direttore artistico ha promesso di tornare presto al Tg1 per svelare gli altri nomi e gli attesissimi duetti dei cantanti in gara.