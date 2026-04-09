Ditonellapiaga, esce l’attesissimo album “Miss Italia”

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E’ la nuova Miss della musica Ditonellapiaga che, dopo il successo all’ultimo Festival di Sanremo 2026 pubblica il nuovo attesissimo album “Miss Italia”

Un disco che nasce da una pausa, da un’esigenza quasi urgente di rimettere ordine tra pensieri, identità e aspettative. Esce domani, 9 aprile 2026, “Miss Italia”, il nuovo progetto discografico di Ditonellapiaga, pubblicato per BMG/Dischi Belli.

Dietro il titolo, evocativo e carico di rimandi, si cela un lavoro profondamente personale. Margherita Carducci – questo il nome all’anagrafe dell’artista – sceglie di interrogarsi su cosa significhi restare fedeli a sé stessi in un contesto, quello dello star system, che spesso spinge nella direzione opposta. Il risultato è un album interamente scritto e composto da lei insieme ad Alessandro Casagni, che ne firma anche la produzione, capace di muoversi tra provocazione e introspezione senza mai risultare didascalico.

Le dieci tracce che compongono “Miss Italia” si sviluppano lungo coordinate sonore elettroniche, con incursioni pop-dance che fanno da contrappunto a testi taglienti, ironici e mai banali. L’obiettivo non è accusare, ma osservare: l’artista si muove tra le contraddizioni del sistema con uno sguardo curioso, lasciando emergere crepe, fragilità e paradossi.

“MISS ITALIA” TRACCIA PER TRACCIA

Ad aprire il disco è “Sì lo so”, una sorta di manifesto programmatico che, con tono diretto e autoironico, introduce immediatamente l’ascoltatore nel mondo narrativo dell’album. Si prosegue poi con “Tropicana Hotline”, che mette a fuoco il cortocircuito del gossip contemporaneo, e “Bibidi bobidi bu”, dove il racconto si sposta sulle scelte, sospese tra desiderio e compromesso. Tra i momenti più intensi spicca “Hollywood”, singolo pubblicato il 3 aprile, costruito su una dimensione più rarefatta e cinematografica. Pianoforte, archi e voce accompagnano una riflessione amara su ambizioni e relazioni tossiche, con un’improvvisa virata trip hop che richiama atmosfere anni ’90, amplificando il senso di frattura emotiva.

Al Festival di Sanremo con “Che fastidio”

Cuore pulsante del progetto è “Che fastidio!”, reduce dal palco della 76ª edizione del Festival di Sanremo e già certificato disco d’oro. Un brano energico e pungente, che racconta con leggerezza e sarcasmo le piccole e grandi costrizioni quotidiane, trasformando il disagio in narrazione condivisa.

Il viaggio prosegue con “Prima o poi”, focus track che riflette sulla natura inevitabile del cambiamento, e con “Io”, in cui emerge la tensione tra fragilità e resilienza. “Le brave ragazze”, invece, guarda al passato adolescenziale tra MSN, relazioni complicate e identità in formazione, restituendo un ritratto autentico e sfaccettato della femminilità. La title track “Miss Italia” rappresenta uno dei momenti più emblematici: su una base ritmica incalzante si innestano riflessioni su corpo, immagine e percezione di sé. Ne nasce un contrasto continuo tra movimento e inquietudine, tra apparenza e verità, che smaschera il mito della perfezione.

A chiudere il cerchio è “La verità”, un brano dalla forte impronta club che segna un punto di arrivo: l’accettazione di sé, dopo un percorso fatto di dubbi e confronti interiori. È qui che la maschera cade definitivamente, lasciando spazio a un equilibrio fragile ma autentico.

L’uscita sarà accompagnata da una serie di instore in tutta Italia, da Torino a Napoli, mentre l’estate vedrà Ditonellapiaga protagonista di numerosi festival, con concerti prodotti da Magellano Concerti.