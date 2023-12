Teatro in lutto, morto Sebastiano Lo Monaco

2 minuti per la lettura

PALERMO – Mondo del teatro oggi in lutto per la morte a 65 anni dell’attore siciliano Sebastiano Lo Monaco. Era malato da tempo. Ha diretto fra l’altro per tanti anni il teatro “Pirandello” di Agrigento e il teatro “Vittorio Emanuele” di Messina. E’ stato uno dei più profondi conoscitori dell’opera teatrale di Pirandello e della classicità.

Lo Monaco, siciliano nato a Floridia, era attore, regista e drammaturgo, diplomato all’Accademia Nazionale di arte drammatica. Esperto interprete pirandelliano, è stato anche protagonista degli spettacoli classici al teatro greco di Siracusa. Tra i tanti testi di cui è stato protagonista, si ricordano Enrico IV, Il berretto a Sonagli, Questa sera si recita a soggetto e Sei personaggi in cerca d’autore.

«Ho conosciuto Sebastiano Lo Monaco – ha dichiarato l’ex presidente del Senato e Procuratore Nazionale Antimafia e di Palermo Pietro Grasso, oggi presidente della Fondazione Scintille di futuro – da spettatore delle tragedie antiche al teatro di Siracusa: ammiravo moltissimo il suo modo di interpretare quei personaggi immortali. L’ho visto molte volte anche su testi più moderni, da Pirandello a Cyrano a Otello. Un pò di anni fa mi chiese di poter portare sul palco un monologo tratto da un mio libro: ero perplesso per quell’idea, ma mi sono fidato del suo intuito e ha funzionato: l’ha interpretato centinaia di volte in teatri e scuole. Da quel momento scherzavamo spesso su come fosse diventato il mio “doppio”: “Piero, se non hai voglia di andare da qualche parte, manda me. Tanto ormai racconto i tuoi aneddoti meglio di come fai tu”. Stamattina ci ha lasciato. E’ stato un grande attore, lo ricorderò sempre anche come un grande amico».

«E’ una grande perdita. Ciao Sebastiano», ha commentato sui social il direttore del Parco della Valle dei Templi di Agrigento Roberto Sciarratta.