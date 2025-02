Sanremo 2025, Roberto Benigni aprirà la quarta serata

1 minuto per la lettura

Sarà Roberto Benigni ad aprire la quarta serata del Festival di Sanremo 2025. Una sorpresa annunciata poche ore prima da Carlo Conti

E’ ufficiale: Roberto Benigni torna a Sanremo e aprirà la quarta serata del Festival 2025.

“Stasera aprirò il festival con Roberto Benigni. Per me si realizza un sogno. L’avevo chiamato in tutti i miei precedenti festival senza riuscirci. Stasera mi ha detto che vuole aprire il Festival con me. Non so cosa farà, lo vado ad incontrare adesso”. Così Carlo Conti ha annunciato la presenza dell’attore e regista premio Oscar come ospite a sorpresa della serata cover del Festival di Sanremo.

“Farà un saluto a suo modo con la sua allegria, il suo entusiasmo, e la sua energia. E mi ha detto che farà un annuncio”. Aggiunge Conti. Benigni tornerà due anni dopo l’ultima apparizione al Festival quando, sul palco dell’Ariston, con il suo monologo omaggiò la Costituzione Italiana.

La quarta serata del festival è quella dedicata alle cover e duetti. A condurre al fianco di Carlo Conti saranno Geppi Cucciari e Mahmood. Tra gli ospiti di questa sera, Paolo Kessisoglu con la figlia Lunetta che faranno una performance canora sul rapporto padre figlio al giorno d’oggi. e poi Benji e Fede si esibiranno sul Suzuki Stage. Prevista anche una performance stupefacente di Mahmood.