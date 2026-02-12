Sanremo 2026, Alicia Keys ed Eros Ramazzotti superospiti

1 minuto per la lettura

Annunciati i superospiti internazionali: sul palco dell’Ariston Alicia Keys ed Eros Ramazzotti, per la prima volta insieme dal vivo al Festival di Sanremo 2026

Due star internazionali saranno i superospiti del festival di Sanremo 2026: Alicia Keys ed Eros Ramazzotti. Ad annunciarlo il direttore artistico Carlo Conti, in diretta al Tg1 delle 20. “Per la prima volta saranno insieme dal vivo in un anteprima mondiale”, dice Conti, saranno al Festival nella terza serata, quella di giovedì 26 febbraio.

Negli scorsi mesi i due artisti avevano già collaborato, duettando nel celebre brano di Ramazzotti “L’aurora” del 1996, in italiano e spagnolo, contenuta in “Una storia importante”, il nuovo album di Ramazzotti. Sanremo sarà un’occasione per presentarla dal vivo.

Per Eros Ramazzotti si celebra inoltre un anniversario importante, i 40 anni da “Adesso tu”, brano con cui vinse il Festival di Sanremo nella sezione Campioni, nel 1986. Vittoria che lo ha portato con la sua musica in giro per il mondo.

Cantautrice, musicista, attivista, produttrice musicale, cinematografica e teatrale, Alicia Keys arriva in Italia e celebra le sue origini (sua madre ha origini siciliane). E il palco dell’Ariston, per la prima volta, ospiterà l’artista newyorkese vincitrice di ben 17 Grammy.