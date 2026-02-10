Tiziano Ferro superospite del Festival di Sanremo 2026

2 minuti per la lettura

Tiziano Ferro torna all’Ariston ancora una volta nelle vesti di superospite al Festival di Sanremo e per il 2026 celebra i 25 anni dal debutto di “Xdono”, proprio su Rai1, proprio con Carlo Conti

Tiziano Ferro sarà il super ospite della prima serata del Festival di Sanremo, martedì 24 febbraio, aprendo ufficialmente l’edizione con uno dei momenti più attesi della settimana. Ad annunciare il suo ritorno all’Ariston è stato Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, direttamente dai suoi profili social. «Sono molto contento che Tiziano abbia accettato il mio invito», ha scritto.

Un invito che per Ferro celebra un anniversario importante: «Sono passati 25 anni dalla prima volta di “Xdono” su Rai Uno. E Carlo Conti c’era!», ha raccontato il cantautore in un post su Instagram. Era il 2001, quando un Tiziano ancora esordiente si presentava al grande pubblico a Domenica In, con Conti alla conduzione, per promuovere l’album “Rosso relativo”. Un’apparizione destinata a segnare l’inizio di una carriera che da lì in poi avrebbe attraversato classifiche, generazioni e palchi internazionali.

«È con gioia assoluta che accetto l’invito a festeggiare questo fulminante quarto di secolo proprio sul palco dell’Ariston», ha aggiunto Ferro, dando appuntamento al pubblico: «Ci vediamo a Sanremo il 24 febbraio, emozionati come fosse ancora il 2001», ha scritto, accompagnando le parole con una sua foto al pianoforte.

Nonostante non abbia mai gareggiato come concorrente al Festival, il legame tra Tiziano Ferro e Sanremo è lungo e costante. La prima apparizione risale al 2006, quando duettò con Michele Zarrillo. Poi il ritorno da ospite nel 2007, nel 2015 e nel 2017, anno in cui condivise il palco con Carmen Consoli per presentare “Il conforto”. Nel 2020, infine, ospite fisso di tutte e cinque le serate.

In un’intervista a Fanpage, Ferro ha chiarito il senso artistico del suo ritorno: «Tutto è nato per celebrare i 25 anni di “Xdono”, una canzone che non ho mai cantato sul palco dell’Ariston e che non ho mai cantato in televisione negli ultimi 15-20 anni». Il brano sarà il fulcro della sua esibizione, ma non l’unico: «Porterò anche “Sono un grande”. Stiamo preparando qualcosa di più ricco e potente, con brani ballabili e beat. Non mi piace la parola medley: vorrei fare qualcosa di energico, non lento, non “Sere nere”».

E sul perché non sia in gara, nonostante le aspettative di molti, Ferro risponde con ironia. Sempre a Fanpage ha raccontato un retroscena che coinvolge Laura Pausini: «Lei ha questa teoria… ogni volta che le dico che voglio andare, mi tira gli schiaffi sulle mani e mi dice sempre di no. Scherzando le dico che per lei è facile, perché c’è già stata». Secondo la Pausini, ha spiegato, esisterebbe «una sorta di gerarchia che a un certo punto non ti fa andare lì se non come ospite».

Ma l’idea di una partecipazione in gara, per Tiziano Ferro, resta sul tavolo: «Vorrei fare questa esperienza prima o poi».