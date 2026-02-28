Sanremo 2026, la scaletta della serata finale

2 minuti per la lettura

Si decreterà il vincitore di questa 76esima edizione in una serata ricca di sorprese: ecco la scaletta finale del Festival di Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo volge al termine e questa sera (28 febbraio 2026) sapremo il vincitore di questa 76esima edizione. Scopriamo nel dettaglio la scaletta della serata

Saranno tutti e 30 i cantanti ad esibirsi con i brani in gara che saranno votati da tutte e tre le giurie: Sala stampa, Radio e Televoto. Per quanto riguarda il televoto, in questo caro ogni votante potrà esprimere solo tre preferenze.

Al termine verranno svelate le prime cinque posizioni della classifica ma in ordine casuale. Questi saranno vorati ancora una volta da tutte e tre le giurie. In questo caso, per quanto riguarda il televoto, ogni votante avrà a disposizione una sola preferenza da poter esprimere.

A condurre al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini ci sarà la giornalista Giorgia Cardinaletti e l’attore e comico Nino Frassica che torna per il secondo anno consecutivo.

Sul palco anche le conduttrici del Primafestival: Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi; e il conduttore del Dopofestival: Nicola Savino.

Ancora una volta protagonista Laura Pausini con un medley sei suoi più grandi successi.

Tra i momenti musicali anche Andrea Bocelli, ospite internazionale sul palco dell’Ariston, con una sequenza di suoi brani memorabili. Lui riceverà il Premio città di Sanremo.

Tra gli eventi collaterali, il collegamento con il Suzuki stage dove, protagonisti, saranno i Pooh. Anche a loro il Premio alla carriera Città di Sanremo.

Dalla nave Costa Toscana, un altro medley anni ’90 di Max Pezzali.

Si parlerà di sensibilizzazione contro la violenza di genere con la testimonianza del padre di Giulia Cecchettin.

Oltre a proclamare il vincitore di questa 76esima edizione del Festival, ci sarà la consegna del Premio Bigazzi per la miglior composizione musicale, assegnato dall’orchestra del Festival di Sanremo. Poi il premio Sergio Bardotti per il miglior testo. In fine il Premio della critica “Mia Martini” assegnato dai giornalisti della Sala stampa Ariston Roof e il premio della Sala stampa “Lucio Dalla”.