Stefano De Martino conduttore del Festival di Sanremo 2027

1 minuto per la lettura

L’annuncio in diretta nella serata finale del Festival di Sanremo: Stefano De Martino conduttore e direttore artistico nel 2027

La notizia circolava da un po’ ma nessuno aveva dato la conferma. la certezza arriva all’annuncio di Carlo Conti durante la serata finale del Festival. Stefano De Martino, è ufficiale, sarà il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027.

“Ti meriti questo incarico e questo passaggio di consegne per la carriera bellissima che stai facendo” ha detto Carlo Conti al conduttore reduce dal successo di Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile.

“Ti ringrazio – risponde De Martino – perché questo è un gesto di generosità non indifferente”. E aggiunge: “Ringrazio la Rai, e come ci diciamo sempre quando ci sentiamo: ‘Testa bassa e vado a pedalare’.

E chiude De Martino con una supplica a Conti: “Non mi abbandonare”.