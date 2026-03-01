Sanremo 2026, Fulminacci vince il Premio della Critica

1 minuto per la lettura

E’ Fulminacci il vincitore del premio della Critica “Mia Martini” del Festival di Sanremo 2026, assegnato dalla Sala Stampa Ariston Roof

SANREMO – ‘Stupida sfortuna’ canta Fulminacci che però si dice non scaramantico. E fa bene. Pochi giorni fa entrava all’Ariston prima di esibirsi, passando sotto la scala. Ieri vinceva il Premio della critica “Mia, Martini” assegnato dalla Sala stampa Ariston Roof.

«Un percorso a ostacoli come una passeggiata notturna e solitaria alla ricerca di qualcosa o qualcuno» aveva raccontato Fulminacci annunciando il titolo della sua canzone. Poi i pre-ascolti riservati alla stampa, dove il brano non è arrivato subito. Nelle 5 giornate del Festival invece, “Stupida sfortuna” si è fatta largo ed ha trovato il suo posto. Il ritornello lo cantano tutti.

Un up tempo simpatico, piacevole, fresco, in perfetto stile Fulminacci. Un testo che non sarà impegnato ma che unisce, come al solito (se si parla di Fulminacci), poetica in musica.

E’ questo probabilmente che ha colpito i giornalisti tanto da assegnargli il Premio della Critica “Mia Martini”.

‘Stupida sfortuna’ racconta quel senso di spaesamento che nasce dagli inciampi di ogni giorno, da quando ci si sente sempre un passo indietro mentre tutto corre a vanti. È una canzone che parla di paure, coincidenze, insicurezze e crescita, con la delicatezza e la leggerezza che da sempre contraddistinguono la scrittura di Fulminacci. Un brano che scorre come una passeggiata notturna: tra ricordi, presente e desideri futuri, con quella malinconia luminosa che sa far sorridere.

E un Premio della Critica è per lui, il giusto riconosci-mento.