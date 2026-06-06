Giallo su Disney+: sparita World Wide Mafia, la docuserie sulla storia di Gratteri

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Sparita dalla piattaforma Disney+ la docuserie sulla storia di Gratteri World Wide Mafia. È giallo. Informato il magistrato

LAMEZIA TERME – Un mistero. La docuserie World Wide Mafia, la storia di Nicola Gratteri e la sua lotta contro la criminalità organizzata, sarebbe stata cancellata dalla piattaforma Disney. Da una verifica sulla piattaforma, la docuserie sembra infatti scomparsa. La produzione Disney, in quattro episodi, ha debuttato il 20 maggio scorso in esclusiva su Disney+ in Italia e a livello internazionale e su Hulu negli Stati Uniti.

Quattro episodi in cui si raccontano non soltanto le indagini, ma anche un sistema criminale potente. Ora la cancellazione dalla piattaforma dopo che la docuserie stava facendo registrare un buon successo. Nemmeno Jacques Charmelot, il registra, sa spiegarsi il motivo della docuserie cancellata. Prodotta da Disney+, IBC Movie e Sunset Presse in associazione con Borough Productions e basata su eventi reali, il progetto originale, scritto da Jacques Charmelot, Michela Gallio, Giovanni Filippetto, François Chayé e diretto da Charmelot e Chayé racconta, attraverso un accesso esclusivo alle indagini e ad alcuni dei suoi protagonisti, la storia e l’attualità dell’organizzazione criminale italiana sotto forma di docuserie.

Un racconto completo e unico sul fenomeno italiano della ‘Ndrangheta. La docuserie è particolarmente incentrata sulla storia del procuratore Nicola Gratteri., sotto scorta da oltre trent’anni, che ha guidato nel 2019 la più grande operazione contro la ‘Ndrangheta, Rinascita Scott, nella cui nella docuserie viene narrata la maxi operazione, dalle indagini agi arresti compreso il contributo dei collaboratori di giustizia. Del mistero sulla scomparsa dalla piattaforma della docuserie, pare sia stato informato anche Gratteri. Nessuna informazione, allo stato, sui motivi. Nemmeno dalla Disney.