Tennis, Sinner trionfa agli Internazionali d’Italia e firma anche il Career Golden Masters

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Jannik Sinner vince anche gli Internazionali d’Italia e completa il Career Golden Masters, consolida la sua prima posizione in classifica Atp

ROMA – Jannik Sinner Re di Roma. Il numero uno del mondo – sotto gli occhi del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – batte in finale agli Internazionali d’Italia 2026, sul rosso del Foro Italico, Casper Ruud e completa il Career Golden Masters a soli 24 anni e 9 mesi. 6-4 6-4, in un’ora e 45 minuti di gioco, il punteggio in favore dell’altoatesino, che solleva il 29esimo titolo della carriera e il decimo Masters 1000.

A 50 anni dall’ultima volta – Adriano Panatta (presente in tribuna) nel 1976 – un italiano torna a vincere agli Internazionali d’Italia. Dalla prima edizione del torneo nel 1930, Sinner è il sesto azzurro a vincere in singolare maschile dopo Sertorio (1933), Palmieri (1934), Gardini (1955), Pietrangeli (1957 e 1961) e il già citato Panatta. L’azzurro è il più giovane di sempre a vincere tutti e 9 i 1000: l’altro a riuscirci è stato Novak Djokovic a 31 anni.

Sinner vince il sesto Masters 1000 di fila, il decimo totale, a poco meno di 25 anni. Prima di spegnere le 25 candeline solamente Nadal (19) e Djokovic (11) ne hanno vinti di più. L’italiano prolunga a 34 la sua striscia positiva nei tornei di questa categoria, consolidando il primato all time su Djokovic (fermo a 31).

Vittoria consecutiva numero 29 in stagione per il tennista di San Candido: è la quinta striscia più lunga di sempre. Con il titolo al Foro Italico, Sinner raggiunge quota 14.700 punti in classifica Atp. L’azzurro allunga a +2740 su Carlos Alcaraz, che non potrà difendere – causa infortunio – il titolo al Roland Garros. Ora il numero uno del mondo avrà qualche giorno di pausa, prima di volare a Parigi per cercare di chiudere anche il cerchio degli Slam.

“Sono passati 50 anni dall’ultima vittoria italiana qui a Roma. Non è stata una bella partita, da parte di entrambi, la finale. Sono molto contento di come sono andati gli ultimi due mesi e mezzo, veramente incredibili”. Così Jannik Sinner, dopo aver vinto gli Internazionali d’Italia 2026.

“E’ stato un torneo fisicamente molto duro. Ringrazio il mio staff, sia quelli che si occupano del mio corpo che quelli che curano il mio tennis. Sono felice che un azzurro abbia centrato questa occasione di vincere qui e di portare avanti ancora una volta il movimento italiano. C’era tanta tensione e sono ora molto contento”, ha aggiunto l’altoatesino.

“Congratulazioni a Jannik per il suo primo titolo a Roma e quello che sta facendo quest’anno è difficile da descrivere ed è stato un onore condividere il campo con lui. La Federazione italiana tennis sta facendo un lavoro incredibile”. Queste le parole, durante la premiazione, di Casper Ruud. “Ringrazio il mio team. Questa stagione sta diventando ottima anche in campo, dopo la nascita di mio figlio qualche mese fa. Cercherò di riscattarmi qui l’anno prossimo”, conclude il norvegese.

“UN ONORE ESSERE SUL PALCO COL PRESIDENTE MATTARELLA”

“Ringrazio il mio team e il mio staff tecnico, che hanno messo il mio corpo nelle condizioni migliori giorno dopo giorno. È un grande onore essere sul palco con Mattarella e sono sempre molto emozionato quando c’è lui al mio fianco, anche se finisco sempre per mettermi in situazioni non piacevoli (ride ndr). È un onore avere Adriano Panatta qui sul palco, ovviamente non posso dire di averlo visto vincere qui, forse nemmeno i miei genitori si erano messi insieme allora (ride ancora, ndr)”.

Queste le parole, nel corso della premiazione, di Jannik Sinner dopo il successo nella finale degli Internaziomali d’Italia 2026 contro Casper Ruud. “Sono contento di aver riportato il titolo in Italia dopo 50 anni. È stato un giorno storico anche per il doppio, con la prima vittoria di una coppia italiana. L’anno scorso Jasmine Paolini ha vinto singolo e doppio, assieme a Sara Errani: stiamo continuando a dare il nostro meglio davanti al pubblico di casa. Sono state due settimane molto lunghe, con tanta tensione e tanti momenti bellissimi”, prosegue il numero uno del mondo. Infine le congratulazioni a Casper Ruud “per il torneo che ha fatto”. “Gli auguro il meglio dentro e fuori dal campo. È stato bello rivederlo ad alti livelli e ora ci sarà un appuntamento importante come il Roland Garros”, conclude Sinner.

MATTARELLA: “VITTORIE SINGOLO E DOPPIO, UN EN PLEIN” E MELONI: “LEGGENDARIO”

“Complimenti, è stata molto combattuta e per questo proprio bella. Singolo e doppio insieme: un en plein. Tutti incontri impegnativi, complimenti ancora”. Queste le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il suo breve incontro con Simone Bolelli e Andrea Vavassori, avvenuto al termine della vittoria di Jannik Sinner su Casper Ruud nella finale degli Internazionali d’Italia 2026.

“Leggendario!”. La premier, Giorgia Meloni, esalta così Jannik Sinner, postando una foto su X del campione azzurro che ha appena trionfato agli Internazionali di Roma.