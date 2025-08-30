Formula 1, pole di Piastri nel Gp d’Olanda, Leclerc sesto e Hamilton settimo

1 minuto per la lettura
Oscar Piastri con un giro record conquista la Pole Position nel gp di Olanda davanti al compagno di squadra Norris, solo sesta e settima le due Ferrari
ZANDVOORT (OLANDA) – Lampo di Oscar Piastri a Zandvoort. Il pilota della McLaren conquista la pole position nel Gran Premio d’Olanda di Formula 1 grazie a uno strepitoso giro concluso in 1’08″662. Il compagno di scuderia Lando Norris, dopo un weekend impeccabile, deve accontentarsi del secondo posto a 0″012 dall’australiano; mentre Max Verstappen si prende la terza piazza a 0″263 dal leader.
Ferrari ancora in ombra: Charles Leclerc scatterà dalla sesta casella, davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton, settimo. La sorpresa del giorno è Isack Hadjar (Racing Bulls), esordiente, che balza al quarto posto, precedendo la Mercedes di George Russell. Completano la top 10 Liam Lawson (Racing Bulls), Carlos Sainz (Williams) e Fernando Alonso (Aston Martin).
GP DI OLANDA, LA GRIGLIA DI PARTENZA: PIASTRI IN POLE
1. Oscar Piastri (McLaren)
2. Lando Norris (McLaren)
3. Max Verstappen (Red Bull)
4. Isack Hadjar (Racing Bulls)
5. George Russell (Mercedes)
6. Charles Leclerc (Ferrari)
7. Lewis Hamilton (Ferrari)
8. Liam Lawson (Racing Bulls)
9. Carlos Sainz (Williams)
10. Fernando Alonso (Aston Martin)
11. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
12. Yuki Tsunoda (Red Bull)
13. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
14. Pierre Gasly (Alpine)
15. Alexander Albon (Williams)
16. Franco Colapinto (Alpine)
17. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)
18. Esteban Ocon (Haas)
19. Oliver Bearman (Haas)
20. Lance Stroll (Aston Martin)
