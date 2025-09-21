Formula1, Verstappen domina anche a Baku: Russell e Sainz podio, male Ferrari

5 minuti per la lettura

Max Verstappen conquista con autorevolezza la vittoria a Baku nel gran premio dell’Azerbaijan, male le due Ferrari arrivate ottava e nona

BAKU – Quarta vittoria stagionale e seconda consecutiva per Max Verstappen, che dopo Suzuka, Imola e Monza si impone con autorità anche nel Gran Premio dell’Azerbaigian. L’olandese della Red Bull parte forte e conduce la gara senza mai concedere spazio agli avversari, tagliando il traguardo da padrone assoluto del gran premio.

Alle sue spalle si conferma un solidissimo George Russell, che porta la Mercedes al secondo posto, mentre la grande sorpresa è Carlos Sainz: lo spagnolo, partito dall’esterno della prima fila con la Williams, è protagonista di una prova impeccabile e conquista un prestigioso terzo gradino del podio.

Appena fuori dal podio chiude Andrea Kimi Antonelli, quarto con l’altra Mercedes, a tre mesi di distanza dal terzo posto centrato a Montreal. Brilla anche Liam Lawson, che con la Racing Bulls strappa un quinto posto di grande valore.

Giornata difficile per McLaren e Ferrari. Oscar Piastri, leader del Mondiale, rovina la sua corsa già allo start con una partenza anticipata che lo costringe a inseguire dal fondo. Dopo pochi secondi il pilota australiano finisce a muro, replicando l’errore commesso in qualifica, e deve abbandonare tra la delusione generale. Lando Norris prova a salvare il bilancio McLaren ma non va oltre il settimo posto, preceduto da Yuki Tsunoda con la Red Bull. Male anche le Ferrari SF-25, mai competitive: Lewis Hamilton chiude ottavo davanti a Charles Leclerc, con entrambe le rosse incapaci di risalire dopo una partenza a centro gruppo. A completare la zona punti è Isack Hadjar, decimo con la seconda Racing Bulls. L’ORDINE DI ARRIVO Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Carlos Sainz (Williams) Kimi Antonelli (Mercedes) Liam Lawson (Racing Bulls) Yuki Tsunoda (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Oliver Bearman (Haas) Alexander Albon (Williams) Esteban Ocon (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Nico Hulkenberg (Kick Sauber) Lance Stroll (Aston Martin) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) DNF Oscar Piastri (McLaren)

VERSTAPPEN CONQUISTA BAKU, LE DICHIARAZIONI

“E’ stato un weekend incredibile per noi. In gara la macchina ha funzionato benissimo con tutte le mescole, avevamo aria pulita e pista libera, quindi siamo riusciti a gestire bene anche le gomme. È stata una gara lineare e qui non era semplice, c’era tanto vento. Sono incredibilmente contento. In gara bisogna essere più cauti rispetto alle qualifiche, sono felice che non ci siano state altre safety car. A Singapore sarà una sfida completamente diversa, con un alto carico aerodinamico. Vedremo cosa riusciremo a fare”. Queste le parole del pilota della Red Bull, Max Verstappen, dopo il trionfo odierno.

“Siamo molto contenti di tornare sul podio. È stato un weekend molto duro personalmente, ma la macchina andava alla grande. Per fortuna oggi mi sento molto meglio rispetto a venerdì, è stato un sollievo arrivare alla bandiera a scacchi. Questo è stato un bel passo in avanti per noi che lottiamo con la Ferrari nella classifica costruttori”. Lo ha detto il pilota della Mercedes, George Russell.

“Onestamente non riesco a descrivere la mia felicità e quanto sia bella questa sensazione. Ha un sapore ancora più bello del mio primo podio. Abbiamo lottato tanto per arrivare fino a qui, quando tutto si mette nel giusto modo possiamo fare bene. Abbiamo battuto macchine che non mi aspettato di poter battere. Sono estremamente fiero di tutto il team. Abbiamo dimostrato di aver fatto un grande passo avanti rispetto all’anno scorso. Ho avuto un po’ di sfortuna, ma così posso gustarmi ancora di più questo momento. Alla fine il lavoro ripaga sempre”. Così il pilota della Williams, Carlos Sainz.

“Il passo c’era questo weekend ed era molto forte, la frustrazione deriva proprio da questo. Non siamo riusciti a mettere le cose insieme sabato e oggi siamo rimasti bloccati nel traffico. È stato difficile riuscire a recuperare nel rettilineo, non si può superare. Se abbiamo perso questo weekend è per la prestazione di ieri. Potevamo fare un lavoro migliore e non ci siamo riusciti. Abbiamo fatto ottime gare quando la McLaren volava, quando non ci sono loro, non si siamo neanche noi. Da Spa abbiamo fatto un passo in avanti in termine di prestazioni pure, ma fatichiamo a mettere tutto insieme”.

Lo ha detto il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ai microfoni di Sky Sport al termine del Gran Premio d’Azerbaijan di Formula 1. “Gente che abbandona Maranello? È una barzelletta che sta facendo solo male al team. Ne abbiamo già parlato, non voglio tornarci”, ha aggiunto il dirigente francese.

“Penso che oggi sarebbe sbagliato valutare la macchina in una gara così. Siamo partiti da una posizione sbagliate e questa è una mia responsabilità per le qualifiche di ieri. Ho fatto sempre il massimo, ma questo weekend non ci sono riuscito. Devo essere onesto. Da dove siamo partite era impossibile sorpassare. Abbiamo avuto un problema alla power unit, per molto tempo mi sono dovuto difendere anziché attaccare. Poi il problema per magia si è risolto, ma non è stato sufficiente. Vincere nel 2025? Sarà molto difficile”. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles Leclerc

