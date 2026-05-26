Operazione antimafia tra Bari e Tirana, indagini omicidio a Canosa

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Blitz congiunto DDA Bari e SPAK Tirana, nel mirino l’omicidio di Francesco Diviesti a Canosa e una rete di riciclaggio tra Italia e Albania

Dalle prime luci dell’alba di oggi, martedì 26 maggio 2026, è in corso una vasta operazione antimafia coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari (DDA) e dalla Procura Speciale Anticorruzione e Criminalità Organizzata di Tirana (SPAK). Nell’ambito di una Squadra Investigativa Comune sostenuta da Eurojust.

DALL’OMICIDIO DIVIESTI A CANOSA, AL RICICLAGGIO

L’attività investigativa riguarda due distinti filoni: da un lato l’omicidio di Francesco Diviesti, avvenuto il 25 aprile 2025 a Canosa di Puglia, nella provincia BAT. Dall’altro un’organizzazione strutturata con base a Tirana, ritenuta responsabile di un articolato sistema di riciclaggio internazionale di denaro contante dall’Italia verso l’Albania.

BARI E TIRANA, OPERAZIONE CONGIUNTA

Le indagini sono state condotte dalla Direzione Investigativa Antimafia di Bari e dalla Squadra Mobile della Questura di Andria. Fondamentale il contributo delle autorità albanesi e il supporto dell’Ufficio dell’Esperto per la Sicurezza a Tirana, che hanno consentito di ricostruire i flussi illeciti e i collegamenti tra i soggetti coinvolti.

Secondo quanto emerso, inoltre, il gruppo operava con modalità organizzate e transnazionali. Gestendo il trasferimento di ingenti somme di denaro oltre confine, con un sistema che avrebbe consentito di eludere i controlli e ripulire proventi di attività criminali.

Ulteriori dettagli sull’operazione saranno resi noti nel corso della conferenza stampa in programma oggi, martedì 26 maggio 2026, alle ore 10.30 presso la Procura della Repubblica di Bari. All’incontro parteciperanno il procuratore capo dello SPAK Klodjan Braho, il procuratore della Repubblica di Bari Roberto Rossi e Aldo Ingangi, assistente del membro nazionale italiano presso Eurojust.