2 minuti per la lettura

La console generale USA a Napoli, Tracy Roberts-Pound in visita al Politecnico di Bari: nuove opportunità per la ricerca scientifica.

BARI – Opportunità concrete, procedure semplificate e un forte impulso all’innovazione. Sono queste le direttrici del dialogo avviato tra il Politecnico di Bari e la delegazione diplomatica statunitense guidata dalla console generale degli USA a Napoli, Tracy Roberts-Pound, in visita ufficiale all’ateneo barese. L’incontro si è tenuto presso il Dipartimento di Architettura, Costruzioni e Design. Durante l’evento, sono stati illustrati i programmi di finanziamento alla ricerca scientifica promossi dal Dipartimento della Difesa degli USA, dall’U.S. Office of Naval Research e dal noto programma di scambio Fulbright.

La console generale USA in visita al Politecnico di Bari: nuove opportunità per la ricerca scientifica

Le iniziative spaziano dalle borse di studio individuali ai soggiorni di ricerca presso enti americani, dal supporto a progetti di ricerca di base fino al finanziamento di conferenze scientifiche internazionali. E tutto ciò senza l’obbligo di preesistenti collaborazioni con università statunitensi.

Ad accogliere la delegazione americana è stato il rettore Francesco Cupertino, affiancato da docenti, delegati e studenti, che hanno preso parte a un confronto orientato alla creazione di nuove connessioni tra la ricerca italiana e il sistema accademico-industriale statunitense.

Un aspetto particolarmente apprezzato è stato l’approccio pragmatico e inclusivo dei bandi statunitensi. Procedure semplificate, focus sulla qualità scientifica e sull’accesso aperto alle pubblicazioni, senza oneri burocratici complessi, ha sottolineato una nota ufficiale del Politecnico.

La visita si è conclusa con un sopralluogo al “BINP – Build Innovation in PoliBa”. Si tratta dell’incubatore del Politecnico dedicato allo sviluppo imprenditoriale e al sostegno delle startup tecnologiche. È qui che la discussione si è concentrata sulle prospettive di collaborazione nel settore dell’innovazione. Tracciata una possibile rotta per futuri scambi di conoscenze, tecnologie e capitale umano tra Bari e USA. In un momento storico in cui l’internazionalizzazione della ricerca rappresenta una leva strategica per la competitività, l’apertura mostrata dagli enti americani potrebbe rappresentare per il Politecnico di Bari – e per l’intero sistema universitario italiano – una straordinaria occasione di crescita.