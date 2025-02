Bari, incendio in autorimessa: paure e danni, ma nessun ferito

1 minuto per la lettura

Un incendio di vasta portata ha devastato un’autorimessa situata in via Ponte, nel quartiere Carbonara di Bari. Paure e danni. Nessun ferito.

BARI – Un incendio di vasta portata ha devastato oggi (4 febbraio 2025) intorno alle 4 del mattino un’autorimessa situata in via Ponte, nel quartiere Carbonara di Bari. Le fiamme, che hanno subito danneggiato una decina di mezzi parcheggiati all’interno, sono state domate in poche ore grazie all’intervento tempestivo delle squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale. Nonostante la gravità dell’incendio, non si registrano feriti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia e il personale del 118, pronti a garantire la sicurezza di eventuali persone coinvolte. Come misura precauzionale, l’intero stabile di quattro piani, che ospita l’autorimessa, è stato evacuato.

Le cause dell’incendio

Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Le autorità stanno conducendo indagini approfondite. Non è escluso che si tratti di un atto doloso, ma si stanno anche esaminando altre possibili ipotesi.

I danni dell’incendio

Nel frattempo, sono in corso anche le verifiche statiche sull’edificio per valutare eventuali danni strutturali. La sicurezza dell’intero complesso, infatti, potrebbe essere compromessa dalle alte temperature raggiunte durante le fiamme. Il quartiere, che si è svegliato nel caos poco prima dell’alba, ora attende risposte sulle cause e sull’entità dei danni.

Le autorità locali, intanto, continuano a monitorare la situazione, in attesa di avere maggiori dettagli su un episodio che ha suscitato non poca preoccupazione tra i residenti di Carbonara.