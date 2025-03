1 minuto per la lettura

Castellana Grotte, incendio devastante danneggia autolavaggio automatico. L’impianto, di recente costruzione e dotato di moderne tecnologie, ha subito gravi danni.

CASTELLANA GROTTE (BARI) – Un incendio devastante ha colpito nella scorsa notte (19 marzo) un autolavaggio automatico a Castellana Grotte, in provincia di Bari. L’impianto, di recente costruzione e dotato di moderne tecnologie, ha subito gravi danni. Grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, le fiamme non si sono estese alle strutture circostanti, tra cui abitazioni, una stazione di rifornimento e un bar.

Castellana Grotte, incendio danneggia autolavaggio automatico: indagini in corso

L’autolavaggio, concepito per ridurre al minimo i rumori grazie a porte trasparenti che si bloccano automaticamente una volta che l’auto viene posizionata all’interno, è stato completamente invaso dal fuoco. Le cause dell’incendio sono ancora sconosciute. Le forze dell’ordine hanno avviato un’inchiesta per determinare se si sia trattato di un incidente o se vi siano responsabilità esterne.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato cruciale nel contenere il rogo, evitando il peggio e limitando i danni. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per accertare la causa dell’incendio e la sua natura, se accidentale o dolosa.