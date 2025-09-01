Moto contro auto nel Barese, morto 30enne

1 minuto per la lettura

Tragedia nel Barese: scontro tra moto e Suv. 30enne di Ostuni perde la vita poco dopo il ricovero all’ospedale di Monopoli.

MONOPOLI (BARI) – Ancora sangue sulle strade del Barese. Un uomo di 30 anni, originario di Ostuni (Brindisi), ha perso la vita in seguito a un grave incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri (31 agosto) sulla provinciale che collega Monopoli ad Alberobello, in provincia di Bari. Il giovane viaggiava in sella alla sua moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un Suv. L’impatto è stato violentissimo: immediati i soccorsi del 118, che hanno trasportato la vittima all’ospedale di Monopoli. Nonostante i tentativi dei medici, le ferite riportate si sono rivelate fatali e il 30enne è deceduto poco dopo il ricovero.

Moto contro auto nel Barese: indagini in corso

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto. Non si esclude che ulteriori accertamenti possano chiarire le responsabilità del tragico impatto. Il tratto di strada teatro dell’incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area.