Bari, 11 furti in un mese: arrestato 28enne della provincia

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Sono 11 i furti, tutti con la tecnica della spaccata (sfondamento delle vetrine), compiuti nel mese di gennaio 2026 da un 28enne della provincia di Bari ora in arresto

BARI – È ritenuto responsabile di undici furti in esercizi commerciali, tutti compiuti con la tecnica della spaccata, ovvero mediante la rottura e lo sfondamento delle vetrine. Per questo motivo la Polizia di Stato ha arrestato un 28enne originario della provincia di Bari con precedenti per reati contro il patrimonio, su disposizione del gip del Tribunale di Bari e su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo pugliese.

L’uomo è indagato per la serie di colpi, messi a segno tutti nel mese di gennaio nel centro cittadino, che avevano creato particolare allarme tra i commercianti. Le indagini della Squadra Mobile hanno permesso di ricostruire la sequenza dei furti e di attribuirli al 28enne, che in alcuni casi avrebbe anche colpito più attività commerciali nella stessa notte.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l’autore ha agito sempre con lo stesso modus operandi: dopo aver rotto le vetrine dei locali, vi si introduceva per impossessarsi del denaro contenuto nei registratori di cassa, dandosi poi alla fuga. Determinante è stato anche il contributo della Polizia Scientifica, che ha eseguito attività tecniche di esaltazione e analisi delle tracce repertate durante i sopralluoghi. Al momento dell’esecuzione della misura cautelare, il 28enne si trovava già detenuto, dopo dopo l’arresto da parte della Squadra Volante per un furto in un altro esercizio commerciale.