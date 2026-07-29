Tenta di accoltellare la moglie durante una lite, arrestato 91enne

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BARI – Un uomo di 91 anni è stato arrestato dai carabinieri a Gioia del Colle, in provincia di Bari, perché avrebbe provato ad accoltellare sua moglie.

L’episodio risale a qualche giorno fa.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, tra l’anziano e la vittima dell’aggressione ci sarebbe stata una lite dovuta a futili motivi. Nel corso della discussione, il pensionato, poi arrestato, avrebbe afferrato un coltello per poi accoltellare la moglie. A evitare il peggio, è stata una parente dei due che ha sentito le urla della donna e ha così chiamato il 112.

L’uomo, accusato di tentato omicidio, è agli arresti domiciliari. La moglie è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti.