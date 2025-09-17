1 minuto per la lettura

Bari verso la mobilità green: in arrivo 99 nuovi bus elettrici, finanziati con oltre 42 milioni di euro dai fondi del Pnrr. Una svolta per il trasporto pubblico barese e per l’ambiente.

BARI – Il futuro del trasporto pubblico barese si fa più verde. Il sindaco Vito Leccese ha incontrato ieri (16 settembre) a Bari i vertici delle aziende Yes-Eu e Crrc, protagoniste della fornitura di 99 nuovi autobus elettrici destinati a rivoluzionare la mobilità cittadina. «Questa partnership impatterà in modo sostanziale sul modello del trasporto pubblico in città, a tutto vantaggio dell’ambiente, con una netta riduzione dell’inquinamento urbano», ha dichiarato il primo cittadino.

La fornitura, resa possibile grazie ai fondi del Pnrr per un importo di oltre 42 milioni di euro, prevede autobus da 12 metri completamente elettrici, con autonomia di 400 chilometri, 70 posti a bordo e dotazioni tecnologiche avanzate per garantire accessibilità e comfort ai passeggeri. Ventiquattro veicoli sono già operativi, mentre il completamento della consegna è previsto entro aprile.

Bari accelera sull’elettrico: 99 nuovi bus per un trasporto pubblico più sostenibile

Alla cerimonia hanno partecipato Franco Miniero, presidente di Yes-Eu Italy, Ling Liu, general manager di Crrc Electric Vehicle Co Ltd, e Hao Wu, marketing manager della stessa azienda. «Per Yes-Eu e Crrc questa collaborazione è motivo di orgoglio – ha commentato Miniero –. Auspichiamo di poter lavorare insieme anche su altri progetti di interesse per l’amministrazione cittadina». Leccese ha aggiunto: «Sono fiducioso che questa collaborazione migliorerà l’efficienza del trasporto pubblico, a beneficio degli utenti e della mobilità urbana nel suo complesso».

Intanto, due dei nuovi autobus sono esposti alla Fiera del Levante nell’area dedicata alla mobilità, in attesa della visita della delegazione cinese. Un piccolo assaggio di come Bari stia iniziando a guardare al futuro della mobilità sostenibile, tra innovazione tecnologica e tutela dell’ambiente.