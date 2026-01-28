Aeroporto di Bari tra i “campioni” d’Europa, entra nella Top 15

1 minuto per la lettura

L’aeroporto di Bari entra nella Top 15 europea per crescita passeggeri nel 2025, confermando la Puglia meta ambita per turismo e business.

BARI – Il “Karol Wojtyła” spicca il volo e si posiziona tra i giganti del trasporto aereo continentale. Secondo un approfondimento di Euronews, basato sui dati ufficiali dell’Airports Council International (ACI) relativi al primo semestre del 2025, lo scalo barese è entrato ufficialmente nella Top 15 degli aeroporti europei con il più alto tasso di crescita del traffico passeggeri. Il traguardo certifica il dinamismo di una struttura che ha saputo trasformarsi in un vero e proprio hub strategico. Il dato non è solo numerico, ma riflette un trend consolidato che vede Bari e la Puglia al centro delle rotte internazionali. La capacità dello scalo di intercettare nuovi flussi ha permesso di superare le performance di molti altri scali storicamente più trafficati, confermando un alto trend di crescita che non accenna a diminuire.

LA PUGLIA META INTERNAZIONALE

Il successo dell’aeroporto è indissolubilmente legato alla forte attrattività della Puglia. La regione è ormai una meta ambita a livello globale non solo per il turismo stagionale e lo svago. Ma sempre più spesso per motivi professionali e di business. «Il risultato rappresenta un riconoscimento concreto alla capacità del territorio di intercettare la domanda internazionale e di valorizzare il proprio potenziale economico, culturale e turistico», si legge nella nota che accompagna i dati.

PROSPETTIVE FUTURE DELL’ AEROPORTO DI BARI

Entrare nel club dei primi 15 scali per dinamismo in Europa pone nuove sfide per la gestione aeroportuale pugliese. La sfida ora sarà mantenere questi standard qualitativi e quantitativi, continuando a investire in infrastrutture e collegamenti per sostenere una domanda internazionale in costante espansione.