Ultimi ciak in Puglia per “The Betrayers”: il dramma del tradimento sovietico prende vita tra Bari e Gerusalemme.

BARI – Si concluderanno oggi, 27 giugno, in Puglia le riprese di “The Betrayers”, il nuovo film del regista e scrittore canadese David Bezmozgis. Un intenso dramma psicologico che esplora i tormenti della coscienza e del tradimento, ambientata tra la Crimea e Gerusalemme ma girata interamente in Italia, tra Bari, Bitetto, Monopoli, Mola di Bari e Modugno.

The Betrayers: la trama

La pellicola racconta lo scontro, umano e ideologico, tra un ex dissidente sovietico e colui che lo ha tradito. Un confronto carico di tensione e significato, che si muove tra le macerie morali del mondo post-sovietico. Temi universali come giustizia, redenzione e perdono si intrecciano in un racconto necessario, reso ancora più autentico da ambientazioni pugliesi capaci di evocare perfettamente l’Europa orientale.

Una produzione internazionale

“The Betrayers” è una produzione internazionale targata Vortex Media (Canada) e Fore Film (Ucraina), con il decisivo apporto produttivo della barese Dinamo Film. Il progetto è sostenuto da Apulia Film Fund e Regione Puglia, confermando ancora una volta il ruolo centrale del territorio nell’industria cinematografica d’autore.

Il film trova nella Puglia un doppio ruolo: sfondo credibile per scenari geograficamente e culturalmente lontani e banco di prova per il comparto professionale locale. Il 90% della troupe è infatti composto da maestranze pugliesi, sotto la guida del produttore esecutivo Ivan D’Ambrosio e del direttore di produzione Enrico Magliocca. Un risultato che testimonia la maturità raggiunta dal comparto audiovisivo regionale, sempre più competitivo anche sul piano internazionale.

Un valore aggiunto è arrivato anche dal coinvolgimento degli studenti del Dams dell’Università di Bari, che hanno avuto l’opportunità di vivere il set da vicino, per un’esperienza formativa concreta nel cuore di una produzione internazionale. Con “The Betrayers”, la Puglia si conferma terra di accoglienza e crocevia culturale, ma anche laboratorio di sperimentazione e di racconto, dove storie complesse e lontane trovano voce, corpo e paesaggio.