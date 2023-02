Serie B, il Bari batte il Cosenza e vola al terzo posto

1 minuto per la lettura

Il Bari batte di misura il Cosenza in casa e vola al terzo posto della classifica del campionato di Serie B

BARI – Il Bari s’arrampica al terzo posto battendo il Cosenza per 2-1 davanti ad oltre 16mila spettatori. Calabresi subito trafitti da un destro fuori area di Esposito, al secondo gol in due partite.

Ma la partita e tutt’altro che chiusa con i giocatori del Cosenza bravi a reagire con un colpo di testa di Rispoli su suggerimento di Brescianini, ritrovando la rete fuori casa dopo due e mesi e mezzo.

I pugliesi ripartono all’attacco ma sono spreconi con Cheddira, che prima dell’intervallo si fa respingere da Micai un rigore procurato da Esposito e all’inizio della ripresa colpisce una traversa a portiere battuto.

Ma il capocannoniere della B si fa perdonare insaccando di testa su cross di Pucino per il definitivo 2-1. Quattordicesima rete per Cheddira e seconda vittoria di fila per i ragazzi di Mignani che raggiungono Südtirol e Reggina a quota 39.

In collaborazione con Italpress