Andria, incendio in un appartamento: evacuato il palazzo

Incendio in un appartamento, al quarto piano di un palazzo in via Taranto, ad Andria. Vigili del Fuoco e Polizia Locale sul posto, evacuazione in corso.

ANDRIA (BAT) – Paura nella tarda mattinata di oggi (25 agosto) in via Taranto, ad Andria, dove un incendio è divampato in un appartamento al quarto piano di uno stabile. A scopo precauzionale, è in corso l’evacuazione dell’intero palazzo. Al momento non è chiaro se ci siano feriti né se gli inquilini fossero presenti nell’abitazione al momento dello scoppio del rogo. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco, impegnati a domare le fiamme, e gli agenti della Polizia Locale, che coordinano l’evacuazione e la sicurezza dell’area. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. La situazione resta sotto stretto controllo delle autorità competenti.