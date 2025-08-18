Andria, terreno agricolo trasformato in discarica abusiva

1 minuto per la lettura

Andria, tremila metri quadrati di terreno agricolo trasformati in discarica abusiva. Denunciato 69enne per gestione illecita di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

ANDRIA – Tremila metri quadrati di terreno agricolo ridotti a discarica. È quanto scoperto dai carabinieri forestali di Corato in zona Santissimo Salvatore, alla periferia di Andria, con il sequestro immediato dell’area e la denuncia di un 69enne del posto per gestione illecita di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Secondo le indagini coordinate dalla Procura di Trani, l’uomo avrebbe smaltito rifiuti senza alcuna autorizzazione, trasformando il terreno in un deposito incontrollato di materiali pericolosi e abbandonati. Tra i rifiuti rinvenuti: parti di veicoli, due container, macchinari ossidati come compressori e rullo, pneumatici fuori uso, materiale ferroso, plastiche, biciclette e ciclomotori inutilizzabili, attrezzi agricoli e mobili in evidente stato di degrado.

I carabinieri sottolineano il rischio ambientale e sanitario di simili discariche abusive, che rappresentano un pericolo concreto per il territorio e per la comunità locale. L’episodio accende i riflettori sulla necessità di controlli più severi e di una gestione dei rifiuti più responsabile nella provincia di Bari.