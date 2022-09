Sequestrata piantagione di cannabis nella Bat, avrebbe fruttato oltre 750mila euro

1 minuto per la lettura

Erano circa 300 le piante di cannabis in una piantagione trovata e sequestrata dai carabinieri nelle campagne di Trintapoli. Le piante, coltivate in un terreno demaniale, in contrada Posta Pila, nel centro Ofantino della provincia di Barletta – Andria – Trani, erano nascoste dalla vegetazione spontanea dell’area, e pronte per essere tagliate, essiccate e vendute come droga.

Secondo gli investigatori, una volta immesse sul mercato, avrebbero fruttato dai 750 mila euro a un milione.

L’intera piantagione era coltivata a cielo aperto e i filari erano provvisti di un idoneo ed efficace sistema di irrigazione.

Il maxi sequestro è stato operato a carico di ignoti, ma gli investigatori dell’Arma sono al lavoro per risalire all’identità dei responsabili.