Operaio pugliese muore nelle Marche sui binari della ferrovia

TRANI – Era di Trani e si chiamava Savino Lettini, l’operaio di circa 50 anni morto ieri mattina mentre era a lavoro sui binari della ferrovia a Sforzacosta (Macerata). La moglie, appena appresa la notizia, è partita per le Marche. Padre di tre figli e nonno di due nipotini, per diversi anni ha lavorato lontano dalla sua città perchè, racconta Rosa Ardillo, presidente della Fidas di Trani, gruppo di cui Lettini faceva parte, “qui il lavoro purtroppo scarseggia”.

“Siamo stravolti. Savino era un grande lavoratore, amava la sua famiglia ed era un donatore di sangue assiduo. La notizia della sua morte ci ha sconvolto – racconta – Sono stata avvisata da sua zia e non ci volevo credere sua moglie è subito partita per le Marche”. “Quando ho saputo di quanto accaduto ho pensato a sua moglie e ai suoi figli – racconta ancora – la più grande lo ha reso nonno, mentre l’altra sua figlia compirà 18 anni il mese prossimo. Una tragedia”. “In un primo momento ci hanno riferito che l’operaio era precipitato dalla impalcatura sulla ferrovia, poi ci hanno riferito di un malore improvviso, resta il dolore per una perdita di una brava persona”, conclude.

L’uomo lavorava per una ditta appaltatrice di Rete Ferroviaria Italiana e stava lavorando alla elettrificazione della rete ferroviaria a Sforzacosta (Macerata).