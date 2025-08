Andria, operaio precipita da quattro metri: è grave

1 minuto per la lettura

Precipita da metri in un cantiere, operaio di 62 anni è in gravi condizioni ad Andria. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’incidente sul lavoro.

ANDRIA (BAT)- Un operaio di 62 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Andria dopo essere precipitato da un’altezza di circa quattro metri. L’incidente è avvenuto questa mattina in un capannone situato nella zona industriale della città. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, dipendente di una ditta specializzata nella rimozione di amianto, stava lavorando sul tetto del capannone per posizionare delle lastre metalliche. Per cause ancora da accertare, ha perso l’equilibrio ed è caduto.

L’impatto al suolo è stato molto violento. L’operaio è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono state giudicate gravi e i medici si sono riservati la prognosi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e il personale dello Spesal della Asl Bat (Servizio per la Prevenzione e la Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) per effettuare i rilievi necessari e avviare le indagini volte a chiarire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.