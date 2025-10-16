Rapine con sequestro di persona, sei indagati in provincia di Barletta-Andria-Trani

1 minuto per la lettura

A Barletta, arrestati sei di un sodalizio criminale per rapine a autotrasportatori, aggravate da armi e sequestro di persona.

BARLETTA – Colpo inferto a un pericoloso sodalizio criminale nel Barese. Dalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare a carico di sei indagati, ritenuti responsabili di far parte di un gruppo specializzato in rapine ai danni di autotrasportatori. L’operazione è il frutto di complesse e prolungate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani.

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani ha emesso l’ordinanza nei confronti dei sei soggetti che, secondo l’accusa, componevano un’organizzazione dedita a crimini di particolare gravità. Le contestazioni includono rapine aggravate dall’uso delle armi e dal sequestro di persona, pratiche brutali utilizzate per immobilizzare le vittime e portare a termine i colpi sui carichi trasportati.