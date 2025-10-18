Trani, 38enne trovato morto in un b&b: era residente nel reggino

1 minuto per la lettura

Operaio 38enne residente in provincia di Reggio Calabria trovato morto in un B&B di Trani. Indagano i Carabinieri.

TRANI (BAT) – Dramma questa mattina, 18 ottobre 2025, a Trani, dove il corpo senza vita di un uomo di 38 anni è stato rinvenuto all’interno di un bed & breakfast. L’uomo, di origine rumena e residente in provincia di Reggio Calabria, si trovava in città per motivi professionali, essendo un operaio del settore edile. Il ritrovamento è stato effettuato nella struttura ricettiva e ha richiesto l’immediato intervento dei Carabinieri della locale stazione. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118, che hanno potuto solo constatarne il decesso.

Secondo le prime ipotesi investigative, la causa della morte propende per un malore improvviso o un decesso avvenuto per cause naturali. Si escluderebbe quindi al momento ipotesi di violenza. sull’uomo trovato morto nel b&b di Trani. I Carabinieri hanno avviato tutte le procedure di rito per accertare con esattezza le circostanze del decesso e informare le autorità consolari e la Procura della Repubblica.