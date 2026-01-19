Calabria nella morsa del maltempo, Occhiuto: “Attivato assetto da allarme rosso”

3 minuti per la lettura

La Calabria è investita da una forte ondata di maltempo con un livello altissimo di precipitazioni, il governatore Occhiuto ha annunciato di aver “attivato l’assetto da allarme rosso”

IL maltempo torna ad avvolgere la Calabria che da almeno 48 ore registra pioggia e vento forte di burrasca su vari settori del territorio regionale. Nelle ultime 48 ore, infatti, secondo quanto rilevato anche dalla Protezione civile regionale, in varie zone della regione si sono superati i 100 millilitri di pioggia, con punte di 187 millilitri nell’entroterra crotonese. Per la giornata di oggi, 19 gennaio 2026, la Protezione civile regionale, sulla base delle previsioni meteo di Arpacal, ha diramato un bollettino di allerta arancione sulla fascia ionica catanzarese e crotonese per venti di burrasca con intensificazione fino a burrasca forte con raffiche di tempesta. Sono previste anche forti mareggiate con onde, che tra stanotte e domani potrebbero raggiungere anche i 5 metri.

Un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, che, allo stato attuale delle previsioni, dovrebbe durare sino a mercoledì, è previsto a partire dalla serata di oggi e per tutta la giornata di domani. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali grandinate in serata. La situazione peggiorerà al punto che per domani 20 gennaio il livello di allerta passerà a rosso per il reggino, il catanzarese e il crotonese. In particolare, sono previste “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati molto elevati”. Ed anche “rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali grandinate”. Previsti anche “venti di burrasca dai quadranti orientali, con intensificazione fino a burrasca forte con raffiche di tempesta” e “forti mareggiate sulle coste esposte”.

OCCHIUTO SUL MALTEMPO IN CALABRIA: “ATTIVATO L’ASSETTO DA ALLARME ROSSO”

La situazione è sottoposta al costante monitoraggio della Protezione civile regionale. In mattinata, ha riferito il capo del dipartimento calabrese Domenico Costarella si è svolta una riunione con la Protezione civile nazionale. Le piogge hanno colpito soprattutto le aree del catanzarese e del soveratese e la parte ionica del reggino. Nel reggino superata anche l’allerta 3 per l’ingrossamento dei livelli i torrenti. “Abbiamo contattato i sindaci interessati – ha spiegato Costarella -. Ma al momento non ci hanno segnalato criticità ma solo una strada provinciale interrotta tra Bivongi e Monasterace, nel reggino. Stiamo seguendo momento per momento l’evolversi della situazione”.

Nel frattempo il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, dopo un primo incontro con Costarella, ha annunciato che “la Regione Calabria ha già attivato l’assetto di allarme rosso in relazione all’ondata di maltempo che sta interessando il territorio”. Il governatore ha, inoltre, aggiunto che “la decisione di innalzare il livello di attenzione è assunta indipendentemente dagli esiti della riunione in corso con il Dipartimento nazionale della Protezione civile. Credo anche che il Dipartimento nazionale suggerirà alle regioni coinvolte da questa perturbazione di mettersi in assetto di allarme rosso. I sindaci sono stati informati già nei giorni precedenti e il monitoraggio della situazione proseguirà anche nelle prossime ore. Seguirò con attenzione l’evoluzione degli eventi sia oggi che domani, in coordinamento con la Protezione civile regionale”.

A CATANZARO FIORITA CHIUDE CIMITERI, PARCHI E LUNGOMARE

Dal canto suo il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, ha assunto nuovi provvedimenti. In considerazione dell’allerta meteo di livello arancione diramata dalla Protezione civile regionale, ha emanato un’ulteriore ordinanza. Ieri 18 gennaio aveva disposto la chiusura delle scuole per la giornata di oggi. Adesso dispone la chiusura di parchi e giardini pubblici e il divieto di accesso a cimiteri, aree fluviali, pinete, arenile, lungomare e dighe foranee. Il provvedimento, preso per prevenire eventuali rischi per l’incolumità pubblica, resterà in vigore oggi e domani martedì 20 gennaio.