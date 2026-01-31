Andria, truffa da 500mila euro di olio con falsa identità digitale: tre arresti

2 minuti per la lettura

Tre arrestati ad Andria per una truffa da 500mila euro: rubata l’identità di un’azienda per sottrarre e rivendere olio d’oliva.

ANDRIA (BAT) – Un’operazione degna di un film di spionaggio, ma con un bottino tutto pugliese: quintali di olio d’oliva di altissima qualità. La Squadra Mobile di Andria, coordinata dalla Procura di Trani, ha arrestato tre persone (due campani e un romeno tra i 47 e i 55 anni) accusate di aver sottratto con l’inganno un carico destinato alla Svizzera, per un valore di quasi mezzo milione di euro. La truffa è stata pianificata nei minimi dettagli attraverso un sofisticato furto d’identità digitale. Gli indagati si sono sostituiti a una reale ditta di trasporti (del tutto ignara del piano), utilizzandone le credenziali per accaparrarsi l’incarico di consegna da una nota società olearia andriese.

Tutte le fasi burocratiche sono state gestite via e-mail fornendo dati falsi sull’identità dei conducenti. Ma anche targhe clonate o contraffatte dei mezzi pesanti e documentazione telematica abilmente manipolata. Il carico, una volta prelevato dai magazzini della ditta vittima, non ha mai varcato il confine svizzero. Venendo invece dirottato sul mercato nero per essere rivenduto.

ANDRIA TRUFFA CON FALSA IDENTITÀ DIGITALE PER RUBARE OLIO: LE INDAGINI E IL SEQUESTRO DEL PROFITTO

A far scattare l’inchiesta è stata la denuncia della società olearia, allarmata dal mancato arrivo della merce a destinazione. Gli investigatori della Polizia di Stato sono riusciti a risalire ai responsabili incrociando i flussi telematici delle e-mail con l’analisi tecnica dei sistemi di videosorveglianza perimetrale dell’azienda. Oltre all’esecuzione dei provvedimenti cautelari, la Polizia ha operato un sequestro preventivo di 426mila euro. Questi sono ritenuti il profitto illecito già ottenuto dalla vendita dell’olio, e ha posto sotto sigilli i mezzi utilizzati per il trasporto. I tre indagati devono rispondere, a vario titolo, di truffa aggravata, ricettazione e possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.