Brindisi, 48enne si allontana da casa. Trovato morto in una masseria

1 minuto per la lettura

Si era allontanato da alcune ora dalla sua abitazione, ed è stato ritrovato morto in una masseria abbandonata in contrada Mitrano, non molto distante da casa.

L’uomo, un 48enne di Brindisi, sarebbe deceduto a causa dei traumi riportati dopo una caduta accidentale da una struttura precaria alta cinque metri, probabilmente il tetto di una stalla, che si trova nella masseria.

Il corpo è stato trovato da alcuni parenti che, non vedendolo tornare, sono andati a cercarlo e hanno notato che i suo scooter era parcheggiato nelle vicinanze. Sull’accaduto sta indagando la Polizia e la salma è a disposizione della magistratura.