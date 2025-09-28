Cugini morti nell’incidente stradale: si cerca la seconda auto

1 minuto per la lettura

Cugini morti in incidente stradale nel Brindisino: si cerca una Fiat Panda, indagini su una seconda auto per chiarire la dinamica.

FRANCAVILLA FONTANA (BRINDISI) – Le indagini sull’incidente mortale avvenuto ieri sera, 27 settembre 2025, sulla provinciale 26, tra Francavilla Fontana e Ceglie Messapica, che è costato la vita ai cugini Antonio (26 anni) e Gabriele Sternativo (20 anni), si concentrano ora sull’ipotesi del coinvolgimento di una seconda auto. I Carabinieri che conducono l’indagine stanno cercando una Fiat Panda che, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stata coinvolta nello scontro per poi dileguarsi.

CUGINI MORTI NELL’INCIDENTE STRADALE SI SEGUE LA PISTA DELLA TESTIMONE E LA TRACCIA SULLA STRADA

Questa nuova pista investigativa è stata aperta dopo l’acquisizione della testimonianza di una donna che era in transito sulla provinciale 26 al momento dell’incidente. Ci sarebbe un altro elemento cruciale è emerso dai rilievi effettuati dai Carabinieri e dalla Polizia Locale. Si tratterebbe della presenza di una traccia di pneumatico in prossimità della linea di mezzeria. Una traccia a pochi metri dal punto esatto in cui l’auto con a bordo i due cugini ha perso il controllo, uscendo di strada. Tutti gli elementi raccolti — la testimonianza, la traccia sull’asfalto e l’ipotesi di una Fiat Panda in fuga — sono ora al vaglio del Pubblico Ministero Giovanni Marino, titolare dell’inchiesta, che dovrà chiarire se l’uscita di strada sia stata causata da un autonomo errore umano o da un impatto/sfioramento con un altro veicolo che non si è fermato a prestare soccorso.