Ostuni, incendio nel deposito di Ape-calessino

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Incendio distrugge deposito di Ape-calessino a Ostuni: ingenti danni ai mezzi turistici. La Polizia indaga per sospetto dolo.

OSTUNI (BRINDISI) – Un rogo violento ha squarciato il silenzio Di questa notte, 17 aprile 2026, nella “Città Bianca”. Un incendio di vaste proporzioni è divampato all’interno di un deposito situato a Ostuni, distruggendo gran parte della flotta di Ape-calessino custodita nel capannone. Si tratta dei caratteristici mezzi a tre ruote, diventati negli anni un vero e proprio simbolo del turismo locale, utilizzati quotidianamente per trasportare i visitatori tra i vicoli del centro storico.

INCENDIO A OSTUNI E I DANNI PROVOCATI AL DEPOSITO APE-CALESSINO

L’allarme è scattato nelle ore notturne, quando le fiamme hanno iniziato ad avvolgere lo stabile. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato duramente per circoscrivere il rogo, evitando che potesse propagarsi alle strutture adiacenti. Nonostante la rapidità dei soccorsi, i danni risultano ingenti: il calore e il fuoco hanno pesantemente danneggiato sia i mezzi meccanici che la struttura portante del capannone.

L’OMBRA DEL RACKET: SI SEGUE LA PISTA DOLOSA

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Scientifica per i rilievi di rito. Gli inquirenti hanno avviato un’indagine approfondita per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Sebbene nessuna pista sia esclusa a priori, l’ipotesi del dolo è quella che sta riscuotendo maggior credito tra le autorità. Il sospetto è che l’incendio possa essere stato appiccato intenzionalmente, un atto che colpirebbe duramente uno dei settori più floridi dell’economia turistica ostunese a ridosso della stagione dei grandi flussi. Al momento sono al vaglio degli inquirenti le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e eventuali testimonianze. Gli esperti dovranno stabilire la presenza di inneschi o di acceleranti all’interno dei locali per confermare la natura dolosa del gesto. La comunità e gli operatori turistici restano in attesa di risposte, mentre il deposito è stato posto in sicurezza per permettere ulteriori accertamenti tecnici.