Export agroalimentare pugliese in affanno: Coldiretti lancia l’allarme dazi. I dati Coeweb relativi al primo trimestre del 2025.

BARI – I dazi internazionali e l’instabilità dello scenario geopolitico globale frenano la corsa dell’agroalimentare pugliese. A lanciare l’allarme è Coldiretti Puglia, che commenta con preoccupazione i dati Coeweb relativi al primo trimestre del 2025. La crescita complessiva dell’export regionale si arresta, trainata solo da un unico settore in positivo, quello vinicolo, che segna un +9,3%.

Export agroalimentare pugliese in affanno: Coldiretti lancia l’allarme dazi

«L’incertezza legata all’evolversi dello scenario internazionale, aggravata dalla minaccia dei dazi, ferma la crescita in valore dell’export agroalimentare pugliese» – afferma Coldiretti. Il comparto olivicolo, fiore all’occhiello del Made in Puglia, registra solo un timido +2,4%, mentre la pasta – simbolo dell’italianità a tavola – cala dell’1,6%. Ancora più marcata la flessione per i prodotti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, che cedono il 4,7%. «La frenata dell’olio è significativa e preoccupante» – evidenzia Coldiretti – «mentre solo il vino riesce a mantenere una traiettoria positiva, segno della sua forte tenuta sui mercati internazionali». Un risultato che però non basta a bilanciare le performance negative degli altri segmenti.

Nel mirino dell’associazione agricola ci sono i dazi imposti dagli Stati Uniti: se da un lato l’accordo che ha ridotto le tariffe al 15% ha evitato l’ipotesi peggiore – un’imposizione al 30% che avrebbe generato danni per oltre 2,3 miliardi di euro – dall’altro resta il rischio di una penalizzazione forte per molte filiere italiane. «Il nuovo assetto tariffario – sottolinea Coldiretti – produrrà effetti differenziati tra i comparti e va accompagnato da misure compensative europee, tenendo conto anche della svalutazione del dollaro».

La richiesta della Coldiretti

Infine, l’associazione ribadisce una richiesta ormai storica: «Non possono essere ammessi in Italia prodotti agroalimentari che non rispettano gli stessi standard sanitari, ambientali e sociali imposti alle imprese europee». Una questione di equità e tutela per le aziende locali, già sotto pressione in un mercato globale sempre più instabile. Il primo trimestre del 2025 si chiude con segnali di preoccupazione per l’export agroalimentare pugliese. In un contesto segnato da dazi, volatilità internazionale e concorrenza sleale, Coldiretti Puglia lancia un appello alle istituzioni: servono interventi mirati e un impegno forte per difendere le eccellenze del Made in Italy.