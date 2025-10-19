Sanitari 118 aggrediti dopo un decesso: Asl Foggia denuncia le violenze

1 minuto per la lettura

Foggia: donna deceduta, sanitari del 118 aggrediti durante il soccorso. La ASL denuncia l’episodio di violenza alla Magistratura.

FOGGIA – La ASL di Foggia ha annunciato che presenterà una denuncia alla Magistratura a seguito della grave aggressione subita dagli operatori del 118 intervenuti nella serata del 17 ottobre per soccorrere una donna colta da arresto cardiaco. La paziente è deceduta nonostante i prolungati tentativi di rianimazione. In una nota ufficiale, la ASL ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia della donna, definendo l’accaduto come un “dramma che segna non soltanto le persone strettamente coinvolte, ma l’intera comunità”.

MASSAGGIO CARDIACO PER 58 MINUTI

La Direzione del Dipartimento Emergenza-Urgenza e la Direzione Sanitaria hanno voluto innanzitutto ribadire la professionalità del personale sanitario: “Gli operatori del 118, nel rispetto dei protocolli, hanno utilizzato il defibrillatore e praticato il massaggio cardiaco, proseguendo le manovre salvavita per 58 minuti”. La ASL ha inoltre già acquisito e analizzato gli audio relativi alle comunicazioni intercorse durante l’intervento.

SANITARI 118 AGGREDITI, LA DENUNCIA DELL’ASL DI FOGGIA: “CHI SOCCORRE NON È UN BERSAGLIO”

Parallelamente al dramma del decesso, la ASL ha condannato con fermezza la violenza subita dagli operatori intervenuti. “Non possiamo tacere gli episodi di violenza ai danni degli operatori del 118 intervenuti”, si legge nella nota, dove viene espressa “piena solidarietà e ringraziamento” a coloro che hanno operato in “condizioni estremamente difficili e delicate”. “La violenza, in qualunque forma, non può e non deve mai essere tollerata. È inaccettabile che chi ogni giorno presta soccorso ai cittadini debba temere per la propria incolumità. La sicurezza degli operatori sanitari è un diritto irrinunciabile: chi soccorre non è un bersaglio”. La Direzione ha concluso annunciando che la denuncia formale alla Magistratura rispetto agli episodi di violenza subiti sarà presentata nelle prossime ore.