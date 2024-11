2 minuti per la lettura

Morto il quarto tifoso del Foggia, gli altri tre avevano perso la vita la sera stessa nell’incidente stradale dopo la sfida col Potenza

Non ce l’ha fatta il quarto tifoso del Foggia in gravissime condizioni dopo l’incidente stradale del 13 ottobre avvenuto dopo la partita di serie C contro il Potenza. Sale così a quattro il conto delle vittime di quella tragica giornata. Samuele Bruno, 15enne supporter del Foggia, è la quarta vittima. Quella sera a perdere la vita erano stati Samuel Del Grande di 13 anni, Michele Biccari, di 17 e il 21enne Gaetano Gentile.

IL CORDOGLIO DEL CALCIO FOGGIA

Le condizioni del 15enne erano apparse subito molto gravi. Ricoverato all’ospedale San Carlo di Potenza e poi trasferito all’ospedale di Lecce ma non ce l’ha fatta. La sindaca Ada Episcopo e il Comune di Foggia hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia Bruno. Un messaggio di lutto è giunto anche La società calcistica Foggia si unisce al dolore della famiglia: «Non avremmo mai voluto tornare a scrivere un messaggio di cordoglio – riporta il Calcio Foggia – purtroppo siamo qui a dare un ultimo saluto al piccolo Samuele che dopo aver lottato per più di un mese, oggi ci ha lasciato. Il presidente Nicola Canonico, il vice presidente Emanuele Canonico, il Ds, il mister, lo staff e tutta la squadra rossonera si stringono attorno al dolore che ha colpito la sua famiglia e tutta la Foggia Ultras, quarta vittima del tragico incidente del 13 ottobre scorso».

INCIDENTE STRADALE DOPO POTENZA FOGGIA: MORTO IL QUARTO TIFOSO, UN ALTRO RESTA GRAVEMENTE FERITO

Nell’incidente del 13 ottobre, al primo chilometro della strada statale Potenza-Melfi, sulla via del ritorno, è rimasto gravemente ferito anche un altro giovane tifoso del Foggia, ricoverato nel capoluogo lucano. Tutte le vittime erano a bordo di un’auto da sette posti, guidata dal padre di uno dei giovani tifosi, che è rimasta coinvolta in uno scontro frontale con un veicolo proveniente dalla direzione opposta e poi è stata sbalzata contro un pullman.