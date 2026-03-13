Irregolarità e rischi, sequestrato impianto gestione rifiuti nel Foggiano

2 minuti per la lettura

Irregolarità e rischi per i lavoratori: sequestrato un impianto per la gestione dei rifiuti a Torremaggiore, nel Foggiano.

TORREMAGGIORE (FOGGIA) – Un impianto per la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi nella zona artigianale di Torremaggiore, in provincia di Foggia, è stato sottoposto a sequestro il 24 febbraio scorso, a seguito di controlli dei carabinieri del Noe che hanno evidenziato numerose violazioni e rischi per la sicurezza dei lavoratori. La notizia è stata resa pubblica oggi dai militari, che precisano come il provvedimento sia stato disposto dal gip nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Foggia. L’impianto gestiva i conferimenti di dieci comuni della provincia. Oltre alla raccolta e trattamento dei rifiuti, era autorizzato alla produzione di materia prima seconda, ovvero materiale recuperato e reimmesso nel ciclo produttivo tramite consorzi specializzati.

Durante l’ispezione, i carabinieri hanno accertato violazioni di natura penale legate all’illecita gestione dei rifiuti e a numerose irregolarità rispetto alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione. Il sopralluogo ha portato alla scoperta di ingenti quantitativi di rifiuti – circa 7.000 tonnellate – accatastati in modo difforme rispetto al layout aziendale. I materiali, di varia natura, erano stoccati sia all’interno della struttura sia nelle aree esterne, spesso in spazi non destinati a tale scopo. In alcuni punti, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i cumuli ostacolavano persino la viabilità interna del sito.

Ulteriori criticità riguarderebbero l’altezza dei cumuli di rifiuti, ritenuta potenzialmente pericolosa per l’incolumità dei lavoratori. Durante i controlli sarebbero emerse anche carenze nel sistema antincendio e l’assenza di adeguate misure di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il sequestro dell’impianto punta ora a impedire la prosecuzione delle attività ritenute irregolari e a consentire gli ulteriori accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire responsabilità e eventuali conseguenze ambientali legate alla gestione del sito.