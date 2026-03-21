Nuove minacce al gip Mariano: proiettile intercettato a Galatina

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Intercettata a Galatina una busta contenente un proiettile destinata al gip di Lecce, Francesca Mariano già vittime di una lunga serie di minacce

Una busta contenente un proiettile, dai primi accertamenti un bossolo di kalashnikov, intercettata per strada nei pressi della porta di una abitazione di Galatina, in provincia di Lecce, riconducibile alla giudice del Tribunale del capoluogo salentino Francesca Mariano, già recente bersaglio di altre intimidazioni. Le indagini sono svolte dalla Squadra Mobile della Questura di Lecce, come per gli episodi precedenti. E’ una casa non frequentata dalla giudice, e solo occasionalmente utilizzata da altre persone a lei riconducibili.

Del fatto è informata la Procura della Repubblica di Lecce che trasferirà la documentazione alla Procura della Repubblica di Potenza, come avviene sempre per le indagini che riguardano magistrati e giudici di Corti di Appello limitrofe a quelle in cui si è verificato il fatto. La giudice Mariano vive sotto scorta dal 2023. A febbraio scorso era stato trovato in un deposito di famiglia, sempre a Galatina, un ordigno rudimentale accanto a una bombola di gas.

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A fare il ritrovamento la sua scorta. Agli inizi di novembre 2025 invece, rinvenuti sulla tomba del padre nel cimitero sempre a Galatina, una testa d’agnello e un coltello, con un messaggio intimidatorio (“Prima o poi”) scritto su un biglietto. Negli anni precedenti altre minacce: diversi messaggi scritti, con minacce di morte, e un capretto, con la testa mozzata e con una lunga lama infilzata davanti alla sua abitazione. Nel suo ruolo di giudice per le indagini preliminari Mariano si spesso è occupata di mafia, in particolare di un clan del brindisino, quello dei Lamendola-Cantanna.