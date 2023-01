Esplosione nel Salento, gravemente ustionato un 45enne

1 minuto per la lettura

Esplosione a Ugento nel Salento dove una fuga di gas ha fatto divampare un incendio in cui un 45enne è rimasto gravemente ustionato

UGENTO (LECCE) – Una persona è rimasta ferita in un’esplosione avvenuta intorno alle 11 ad Ugento in provincia di Lecce in un’abitazione di campagna in contrada Sant’Anna in seguito ad una fuga di gas determinata dal cattivo funzionamento di una bombola di gpl.

Il proprietario dell’abitazione, un uomo di 45 anni, è rimasto gravemente ustionato nel tentativo di spegnere le fiamme che sono seguite all’esplosione.

Il gas avrebbe saturato la stanza adibita a cucina. Al primo innesco c’è stata una forte esplosione, che ha fatto divampare le fiamme e poi ha causato il danneggiamento degli infissi. Il fuoco ha invaso la stessa cucina e il salotto, distruggendo mobili e suppellettili.

Il marito della proprietaria dell’immobile, come detto, a causa dell’esplosione ha riportato gravi ustioni: per lui si è reso necessario il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale “Francesco Ferrari” di Casarano e poi, da lì, al Centro grandi ustionati del Policlinico di Bari.

Sul posto sono intervenuti ed hanno operato i vigili del fuoco di Gallipoli con un’autobotte.