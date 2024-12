Incidente sulla Sp Casarano – Taviano: un morto e una ferita

1 minuto per la lettura

Angelo De Masi, 51 anni, è morto in un incidente stradale: lo scontro frontale tra due furgoni sulla provinciale Casarano – Taviano non gli ha lasciato scampo.

CASARANO (LEGGE)- La vita di Angelo De Masi, 51enne di Casarano, si è spezzata in un attimo, stroncata dal violento impatto tra due veicoli. Un incidente stradale che ha lasciato un segno indelebile sulla comunità e ha gettato nello sconforto i suoi cari.

Lo scontro frontale tra due furgoni è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, sabato 28 dicembre 2024, sulla strada provinciale che collega Casarano a Taviano, alle porte del paese di Casarano. De Masi era alla guida della Doblò, sull’altro mezzo viaggiava dal lato passeggero una donna rimasta ferita. La donna stata trasportata d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Sul luogo dell’incidente dove è morto De Masi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Casarano. I militari hanno effettuato i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento non sono state rese note le cause precise dello scontro.