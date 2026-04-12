Agguato a Copertino: è giallo sull’omicidio di Stefano Toneo

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E’ morto Stefano Toneo, il 50nne era stato portato all’ospedale di Copertino con una ferita al collo, i Carabinieri indagano sull’omicidio.

COPERTINO (LECCE) – Un omicidio dai contorni ancora sfocati ha sconvolto la serata di ieri, 11 aprile 2026, a Copertino. Stefano Toneo, 50 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio. Il delitto si è consumato di sera, poco dopo il tramonto. Toneo è giunto presso l’ospedale di Copertino in condizioni disperate, trasportato da una persona la cui identità resta al momento ignota. Quest’ultima, dopo aver affidato il ferito alle cure dei sanitari, si è immediatamente dileguata, facendo perdere le proprie tracce. Nonostante i tentativi estremi dei medici di salvargli la vita, il 50enne è deceduto poco dopo il ricovero.

LE INDAGINI SULL’OMICIDIO A COPERTINO DI TONEO: CACCIA AL LUOGO DEL DELITTO

Il corpo della vittima presentava una profonda ferita al collo, compatibile con un colpo di arma da fuoco esploso da distanza ravvicinata. I Carabinieri, che conducono le indagini, si trovano di fronte a un vero e proprio rompicapo. Al momento non è stato ancora individuato il punto esatto in cui Toneo è stato colpito. I militari stanno setacciando le campagne e le zone periferiche del comune salentino. Si cerca di risalire all’identità del “soccorritore” che ha abbandonato l’uomo in ospedale, poiché la sua testimonianza potrebbe essere decisiva per ricostruire gli ultimi istanti di vita della vittima.

Gli inquirenti stanno scavando nel suo passato e nelle sue frequentazioni recenti per capire se l’omicidio sia legato a un regolamento di conti o a nuove frizioni negli ambienti criminali della zona. Nelle prossime ore verranno visionate le telecamere di videosorveglianza dell’ospedale e delle principali arterie stradali di Copertino per ricostruire il tragitto dell’auto che ha scaricato il 50enne in fin di vita.