Incidente stradale a Lecce: morto il figlio del consigliere regionale Basile

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Incidente stradale sulla Lecce – Arnesano: Antonio Basile, figlio 21enne del consigliere regionale, è morto sul colpo dopo uno schianto del suo suv contro il muro di una villa.

LECCE – Una domenica di dolore sconvolge l’intera comunità di Porto Cesareo e il panorama politico pugliese. Un gravissimo incidente stradale, verificatosi nella notte del 12 aprile 2026, sulla strada provinciale Lecce-Arnesano, ha spezzato la giovane vita di Antonio Basile, 21 anni, figlio del consigliere regionale di Forza Italia, Dino Basile.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, il giovane si trovava alla guida di un SUV, una Mercedes GLC. Per cause ancora in corso di accertamento, il ventunenne ha improvvisamente perso il controllo del potente mezzo. L’auto è uscita fuori strada, terminando la sua corsa contro il muro di cinta di una villa privata situata a bordo della carreggiata. L’impatto è stato violento: il suv ha sfondato il muro di recinzione, abbattendo e distruggendo completamente anche una piccola cappella votiva angolare che sorgeva sul perimetro della proprietà.

La scena apparsa ai soccorritori è stata drammatica. Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario del 118, per Antonio Basile non c’è stato nulla da fare: il giovane è deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nello schianto. Sul luogo dell’incidente è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo dalle lamiere accartocciate e per mettere in sicurezza l’area, resa pericolosa dai detriti e dai danni strutturali al muro e alla cappella.

INDAGINI SULLA DINAMICA DELL’INCIDENTE IN CUI È MORTO IL FIGLIO DEL POLITICO BASILE

Le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi tecnici per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Al momento non risulterebbero altri veicoli coinvolti, il che farebbe propendere per un’uscita di strada autonoma, forse causata da un malore, un colpo di sonno o un improvviso ostacolo. La notizia della scomparsa del figlio del consigliere Basile ha suscitato profondo cordoglio in tutta la regione.