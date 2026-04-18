Lecce, rubati 13mila euro con falsi avvisi bancari: 5 denunciati

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Cinque denunciati tra Napoli e provincia per truffa con falsi avvisi bancari: rubati 13mila euro dal conto corrente di un cittadino di Galatina (Lecce)

Lecce – Cinque persone di Napoli e della provincia denunciate dalla Polizia per una truffa telefonica ai danni di un cittadino di Galatina (Lecce), derubato di 13mila euro dal conto corrente, letteralmente svuotato, con l’utilizzo della tecnica del ‘vishing’ (o ‘voice phishing’) che è l’inganno telefonico basato su finti avvisi bancari. Le persone denunciate sono tre uomini e due donne, di età compresa fra 22 e 54 anni. Tre di loro hanno precedenti analoghi.

Tutto è iniziato con un sms ricevuto dalla vittima, apparentemente inviato dalla propria banca. Nel messaggio si segnalava un presunto bonifico in uscita e, qualora non fosse stato lui ad autorizzarlo, si invitava a contattare dunque urgentemente un numero telefonico indicato. La vittima, non avendo effettuato alcuna operazione, ha chiamato il numero riportato nel messaggio. Da quel momento i truffatori hanno messo in atto il raggiro, inducendolo a fornire informazioni sensibili e ad autorizzare operazioni non dovute. In poche operazioni, i denunciati avevano disposto bonifici per oltre 13.000 euro, trasferendo il denaro su cinque diverse carte prepagate, ciascuna associata a un proprio Iban.

Gli investigatori hanno richiesto il sequestro dei cinque conti collegati alle carte per cercare di bloccare il flusso di denaro e risalire ai responsabili. Le indagini sono durate circa un anno e hanno portato gli agenti della Questura di Lecce, in servizio presso il commissariato di Galatina, a ricostruire la rete di movimenti sospetti. Al termine degli accertamenti, con la collaborazione della Questura partenopea, i titolari dei conti sono stati identificati e tutti denunciati.