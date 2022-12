“Frise toste”, il nuovo singolo della band salentina Sud sound system

1 minuto per la lettura

Si chiama “Frise toste” il nuovo singolo dei Sud sound system. Un omaggio alla terra del Salento già a partire dal nome. Un brano che affonda le radici nella tradizione per diventare un inno universale, dedicato all’intraprendenza e alla perseveranza, proprio dalla band che ha fatto dell’uso del dialetto salentino una caratteristica fondamentale delle sue produzioni.

Frise Toste trae ispirazione dalla cultura salentina: partendo dal dialetto e utilizzando la metafora del celebre piatto, lo storico gruppo reggae incita a non fermarsi di fronte alle grandi sfide, proprio come le friselle che sembrano apparentemente troppo dure da mangiare, ma in realtà sono squisite.

«Quello che non ti uccide ti rende più forte e spesso bisogna lottare per riuscire a realizzare i propri sogni, ma sono proprio i risultati ottenuti più duramente che danno soddisfazioni le più grandi».

La base musicale strizza l’occhio alle sonorità che infiammavano i party jamaicani e non alla fine degli anni ’80. La struttura è semplice e potente, frutto dell’alchimia tra basso, batteria, tastiera, le chitarre di Papa Leu e i fiati, affinati nel Sud Sound System Studio.