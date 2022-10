Lecce - Cremonese, pareggio 1-1

1 minuto per la lettura

È finita con un pareggio la partita tra Lecce e Cremonese, 1- 1, giocata domenica 2 ottobre allo stadio Via del Mare di Lecce. A Ciofani risponde Strefezza sul finire della prima frazione, per un 1-1 dal dischetto che alla fine accontenta entrambe le formazioni. Il Lecce non riesce a sfatare il tabù del Via del Mare, dove sinora non ha ancora vinto.

“Avremmo voluto provare a vincere la gara, anche se la prestazione è stata buona. Siamo rimasti compatti nelle difficoltà, ma abbiamo patito la loro aggressività. Siamo andati sotto, abbiamo recuperato e non è facile poi sono mantenere forse le energie per puntare alla vittoria. È un buon pareggio, la squadra sa soffrire” ha commentato ai microfoni di Dazn Marco Baroni, allenatore del Lecce.