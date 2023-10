Trovato morto il medico di Lecce disperso sul Pollino

1 minuto per la lettura

POTENZA – E’ stato ritrovato morto Lucio Petronio, il medico psichiatra 70enne in pensione ed ex dirigente del Dipartimento di salute mentale dell’Asl di Lecce, disperso da venerdì sera sul versante lucano del monte Pollino (LEGGI LA NOTIZIA). Dell’uomo si sono perse le tracce mentre partecipava a partecipava ad un’escursione nel Parco nazionale.

Il cadavere è stato trovato nel primo pomeriggio, nel territorio di San Severino Lucano (Potenza). L’uomo era in compagnia del figlio che ha lanciato l’allarme una volta tornato a valle, non vedendolo rientrare. Sabato era stato ritrovato il cellulare del medico 70enne, in una zona ricadente nel territorio di Terranova di Pollino (Potenza).

Nelle ricerche sono stati impegnati gli uomini del Soccorso Alpino, i Carabinieri, i Carabinieri Forestali e i vigili del fuoco.